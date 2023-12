Ciclista morre atropelado por caminhão na BR-324, na Bahia

Um ciclista morreu atropelado por um caminhão na BR-324, na altura de Capim Grosso, na Bahia, na noite da sexta-feira (1). Ele foi identificado como David Rodrigues da Cruz, de 58 anos.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na altura do KM 357, perto do posto da corporação, por volta das 21h de ontem.



David pedalava entre as faixas quando foi atingido pelo caminhão, que estava transportando uma carga de madeira. Ele morreu na hora. Não houve outros feridos.