Cidade no interior da Bahia conta com projeto gratuito de formação musical

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 10 de abril de 2026 às 16:47
Mata de São João, na Bahia, conta com um projeto de inclusão social e formação social liderado pela Orquestra Filarmônica Matense. A iniciativa alia ensino gratuito de música ao desenvolvimento artístico de crianças, jovens, adultos e idosos da comunidade. Idealizada pela Associação Beneficente da Assembleia de Deus do município, o projeto amplia o acesso à cultura e cria novas possibilidades por meio da educação musical.
Desde sua criação, a Orquestra Filarmônica Matense já realizou apresentações que reforçam sua presença e relevância na cena cultural local. No dia 23 de fevereiro, integrou o Concerto de Abertura da Temporada, em celebração ao aniversário do Templo das Assembleias de Deus em Mata de São João.
Filmes sobre (ou com) música clássica
Já em 20 de março, emocionou o público com a “Noite de Clássicos e Emoções”. Dando continuidade à sua agenda, a Filarmônica se prepara para a próxima apresentação no dia 25 de abril, com o “Especial de Outono”, na Casa da Cultura, na sede do município.
Iniciada em maio de 2025, a Filarmônica surge com o propósito de ampliar a sensibilização musical no município, promovendo o aprendizado técnico e artístico de forma acessível e transformadora. O projeto tem como objetivo desenvolver o sentimento musical e preparar os participantes para possíveis caminhos profissionais na área, despertando talentos e fortalecendo a prática e a teoria musical.
Formada por jovens que iniciaram seus estudos há cerca de um ano, a orquestra já demonstra evolução técnica e forte potencial artístico. A experiência vai além do aprendizado musical, contribuindo para o fortalecimento da autoestima, do senso de pertencimento e do trabalho em grupo, além de incentivar a participação ativa em apresentações e eventos na comunidade.
Sob a regência do maestro Enock Dias, com atuação do professor Luciano Afro na formação musical, além da coordenação geral de Thaise Costa Pinto e coordenação musical de Kleiton Pires, os integrantes vivenciam, na prática, a construção do conhecimento técnico e artístico, em um processo contínuo de aperfeiçoamento.
“A cada apresentação, buscamos levar ao público uma sonoridade vibrante, construída com dedicação e excelência pelos nossos jovens músicos, criando conexão e emoção por meio da música”, destaca o maestro Enock Dias.