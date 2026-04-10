NOVOS TALENTOS

Cidade no interior da Bahia conta com projeto gratuito de formação musical

O projeto da Orquestra Filarmônica Matense amplia o acesso à cultura e cria novas possibilidades por meio da educação musical

Alan Pinheiro

Publicado em 10 de abril de 2026 às 16:47

Jovens integrantes da Orquestra Filarmônica Matense Crédito: Rone Bravo/Divulgação

Mata de São João, na Bahia, conta com um projeto de inclusão social e formação social liderado pela Orquestra Filarmônica Matense. A iniciativa alia ensino gratuito de música ao desenvolvimento artístico de crianças, jovens, adultos e idosos da comunidade. Idealizada pela Associação Beneficente da Assembleia de Deus do município, o projeto amplia o acesso à cultura e cria novas possibilidades por meio da educação musical.

Desde sua criação, a Orquestra Filarmônica Matense já realizou apresentações que reforçam sua presença e relevância na cena cultural local. No dia 23 de fevereiro, integrou o Concerto de Abertura da Temporada, em celebração ao aniversário do Templo das Assembleias de Deus em Mata de São João.

Filmes sobre (ou com) música clássica 1 de 6

Já em 20 de março, emocionou o público com a “Noite de Clássicos e Emoções”. Dando continuidade à sua agenda, a Filarmônica se prepara para a próxima apresentação no dia 25 de abril, com o “Especial de Outono”, na Casa da Cultura, na sede do município.

Iniciada em maio de 2025, a Filarmônica surge com o propósito de ampliar a sensibilização musical no município, promovendo o aprendizado técnico e artístico de forma acessível e transformadora. O projeto tem como objetivo desenvolver o sentimento musical e preparar os participantes para possíveis caminhos profissionais na área, despertando talentos e fortalecendo a prática e a teoria musical.

Formada por jovens que iniciaram seus estudos há cerca de um ano, a orquestra já demonstra evolução técnica e forte potencial artístico. A experiência vai além do aprendizado musical, contribuindo para o fortalecimento da autoestima, do senso de pertencimento e do trabalho em grupo, além de incentivar a participação ativa em apresentações e eventos na comunidade.

Sob a regência do maestro Enock Dias, com atuação do professor Luciano Afro na formação musical, além da coordenação geral de Thaise Costa Pinto e coordenação musical de Kleiton Pires, os integrantes vivenciam, na prática, a construção do conhecimento técnico e artístico, em um processo contínuo de aperfeiçoamento.