Cidade nos últimos preparativos para o Afro Fashion Day 2023

Últimos preparativos para o AFD 2023. Crédito: Paula Fróes

Antes do desfile acontecer, a passarela do Afro Fashion Day 2023 recebeu todos os modelos para um ensaio geral nesta sexta-feira (24). O gostinho do que será o desfile de sábado (25) foi dado a quem passava no Largo do Terreiro de Jesus, Centro Histórico de Salvador, mesmo local onde acontecerá a celebração de moda mais preta do país, agendada para às 16h, com entrada gratuita.



A cantora Majur, que está entre as estrelas convidadas para esta edição - ao lado de Zebrinha e MC Áurea Semiseria -, participou do ensaio no clima de gratidão, que pretende levar para a passarela amanhã. Será a segunda participação dela no AFD. A primeira, ocorrida em 2018, ela classifica como a coroação do início da carreira.

"Ali foi um batismo. Lancei meu primeiro EP dias antes, mais ou menos quatro meses depois eu estava no baile da Vogue, já vestindo Gucci. Então, voltar para esta casa depois de cinco capas de revistas, estrelado várias campanhas nacionais e internacionais, de ter desfilado com marcas do São Paulo Fashion Week, é um retorno de agradecimento", afirma Majur.

Com o tema "Mãe África", o desfile deste ano será dividido em três blocos: Afro Realeza, Afro Etnia e Afrofuturismo. Os elementos serão ilustrados na passarela propriamente dita, quanto nas roupas dos modelos e na produção cenográfica. "Depois de tanto tempo no mundo virtual, estamos [agora] no mundo real das performances artísticas e homenagens que vamos fazer", conta Gil Alves, diretor artístico do desfile.

Outros detalhes só serão vistos na hora do show, mas alguns elementos das roupas, a modelo Laura Mendes antecipa. "Estou no Afro Realiza e muito feliz por isso. O meu look é maravilhoso, tem as cores que eu gosto, principalmente o dourado", conta Laura. Quanto às expectativas para o grande dia, ela afirma se apoiar em um ritual para equilibrar o nervosismo com a felicidade. "Gosto de fazer uma oração, internalizar coisas boas, me sentir pertencente", revela a modelo.

A atmosfera de empolgação e nervosismo que pairava sobre outros modelos só não era maior do que o sentimento de realização de estar às vésperas do desfile oficial. Nadson Kaique dos Santos, de apenas 15 anos, é um exemplo. "Estou muito feliz aqui, nervoso, mas feliz. Daqui eu quero viajar pelo mundo, ser um modelo internacional", almeja o jovem.

O clima dos bastidores nos últimos preparativos envolve o ir e vir para organizar as roupas, a marcação da passarela, desfiles teste, ajuste de som e checagem de luz. Depois de cinco edições participando dessa correria, Simone Costa, 42 anos, deseja viver por muito mais. "O Afro [Fashion Day] é o momento mais alto do processo, em Salvador, para as nossas carreiras", destacou a modelo. Contando com Simone, a edição deste ano conta com 70 modelos, três convidados e 75 looks de 43 marcas e estilistas.

Antes do tão esperado desfile, às 16h, quem estiver no Pelourinho pode começar a sentir o clima ancestral da festa com as atrações que precedem o ato principal. A programação inclui a Feira da Sé AfroBiz, das 10h às 20h, e interações com o público.

Se você quiser ir de ônibusprecisa saber que eles não entram nas ruas do Pelourinho. Então os ponto mais próximos são na Praça da Sé, no Comércio, ou na Barroquinha. Assim que descer na Praça da Sé, é preciso seguir a Estátua Zumbi dos Palmares até o Cravinho, onde o desfile estará acontecendo no Largo Terreiro de Jesus. Caso prefira descer na Barroquinha, uma caminhada de dez minutos te levará para a passarela.

Para quem pretende ir de carro ou moto e ainda não sabe onde deixar o seu veículo, cinco estacionamentos regulamentados estarão funcionando durante o desfile. Por causa de alguns eventos que acontecerão na cidade no sábado (25), a Av. Sete de Setembro será interditada.

Para chegar ao Pelourinho, os condutores podem utilizar a Av. JJ Seabra, na Baixa da Sapateiros, e optar por seguir entre três opções: Rua do Taboão, Rua do Tijolo ou final de linha da Barroquinha.

A Rua Carlos Gomes terá o trânsito normal a partir do Clube de Engenharia da Bahia. Já a partir da Casa d´Itália, o tráfego será desviado para a Av. Sete de Setembro no sentido Barra. As vias à direita da Rua Carlos Gomes, que dão acesso ao bairro Dois de Julho, estarão livres. Já as transversais, que dão acesso à Av. Sete, ficarão bloqueadas.

A Av. Lafayette Coutinho é a melhor alternativa para os veículos oriundos do Comércio, Campo Grande e Politeama. O fluxo de veículos oriundo do Centro Histórico deve seguir pela Ladeira da Praça com destino a Av. José Joaquim Seabra. A Rua José Gonçalves terá sentido duplo das 10h às 22h. Os veículos a caminho do evento terão como opção de tráfego a Rua do Tijolo, Travessa do Tijolo, Ladeira da Praça, Rua José Gonçalves e a Praça da Sé.

Especificamente por conta do Afro Fashion Day, das 10h às 22h, as seguintes vias do Pelourinho estarão interditadas: Largo Terreiro de Jesus (no entorno, entre a Rua do Saldanha e a Faculdade de Medicina da Bahia - Ufba), Rua Alfredo de Brito (trecho entre o Largo do Pelourinho e o Largo Terreiro de Jesus).

O Afro Fashion Day é um projeto do jornal Correio com patrocínio da Vult, Bracell e will Bank, apoio do Shopping Barra, Salvador Bahia Airport, Wilson Sons e Atacadão, apoio institucional do Sebrae e Prefeitura Municipal de Salvador e parceria do Clube Melissa.

A partir das 11h, terão barreiras físicas nos locais:

Ladeira da Praça / Rua do Saldanha (sentido Sefaz);

Rua Chile / Rua Pau da Bandeira;

Rua da Ajuda / Rua do Tira Chapéu;

Rua das Vassouras / Rua da Ajuda;

Rua do Tesouro / Rua da Ajuda;

Rua do Sodré / Ladeira da Montanha;

Ladeira da Montanha / Ladeira da Conceição da Praia;

Rua Carlos Gomes / Rua Santa Theresa;

Rua Carlos Gomes / Rua Pedro Autran;

Av. Sete de Setembro / Travessa Jonathas Abbott;

Av. Sete de Setembro / Rua Horácio César;

Rua Clóvis Spínola / Av. Sete de Setembro;

Av. Joana Angélica / Praça da Piedade;

Av. Sete de Setembro / Rua do Paraíso;

Av. Sete de Setembro / Largo de São Bento

A partir das 12h, as seguintes vias estarão com barreiras móveis:

Ladeira da Praça / Viaduto José Gonçalves;

Rua Chile / Rua do Tesouro;

Rua Miguel Calmon / Rua Pinto Martins;

Rua Carlos Gomes / Av. Sete de Setembro (Casa de Itália);

Rua Politeama de Baixo / Rua Forte de São Pedro;

Av. Sete de Setembro / Rua Politeama;

Rua Direita da Piedade / Praça da Piedade;

Rua Pinto Marins /Ladeira da Montanha.

Largo do Pelourinho/ Rua Pe. Agostinho Gomes;

Largo Terreiro de Jesus/ Rua do Saldanha;

Largo Terreiro de Jesus/ Rua Alfredo de Brito.

Estacionamentos:

Estacionamento J E Park - Rua do Tijolo, Comércio

Estacionamento Delta Parking - Ladeira da Ordem 3ª de São Francisco, 66, Pelourinho

Estacionamento São Jorge - Rua das Vassouras, Comércio

Estacionamento Delta Parking (Funciona 24 horas) - Avenida José Joaquim Seabra, 190, Pelourinho ou Largo Pedro Archanjo, Rua Inácio Accioly 18/24, Pelourinho