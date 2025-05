NO FERIADO

Cidade turística na Bahia registra maior índice de chuva no país

Dados são das últimas 24h

Não teve praia para os turistas e moradores que queriam aproveitar o feriado em Itacaré, no sul da Bahia, na quinta-feira (1º). A cidade litorânea registrou nas últimas 24h o maior índice de chuva do Brasil, com acumulado de 158mm, segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). >