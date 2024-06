Cigano assassinado em Camaçari estava jurado de morte

Morto com vários tiros em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS), o cigano Agilson Ribeiro Dantas, de 58 anos , vinha sendo ameaçado de morte. As intimidações eram realizadas por uma família de ciganos. Agilson foi baleado dentro de um carro, a poucos metros de casa, na última sexta-feira, 07.

Dias antes do crime, Agilson andava tenso. “Um parente dele me disse que as ameaças foram feitas por um grupo de ciganos, resultado de uma rixa antiga. Então, perguntei ao próprio Agilson quem era a família, para saber se poderia ajudar em alguma coisa, mas ele escorregava, não fala nada”, declarou o presidente da Rede Brasileira dos Povos Ciganos (RBPC), cigano Rogério Ribeiro.

No dia do crime, a vítima saiu de casa às pressas, segundo Ribeiro. “O celular dele registrou o recebimento de uma ligação às 11h45 e logo após ele pegou o carro. Por uma questão cultural, ciganos não costumam sair ao meio-dia, só em algo extremo, inclusive para ter saído sozinho, já que era ameaçado”, declarou.

Agilson foi morto na Avenida Sul, no bairro Verdes Horizontes. De acordo com testemunhas, o carro dele foi fechado por um outro veículo, ocupado por quatro homens, que em seguida atiraram diversas vezes. Logo após a execução, a polícia encontrou uma arma dentro do carro do cigano.