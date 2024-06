Homem é executado dentro de carro em avenida de Camaçari

Na tarde desta sexta-feira (07), policiais militares do 12º Batalhão da PM foram acionados para averiguar uma situação de um homem, não identificado, que foi morto no interior de um veículo por disparos de arma de fogo na Avenida Sul, no bairro verdes Horizontes, em Camaçari, cidade de da Região Metropolitana de Salvador.

Ao chegar no local, a guarnição confirmou a informação. Dentro do veículo, de acordo com a Polícia Militar, foi encontrada uma arma de fogo. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realização da Perícia e remoção do corpo.