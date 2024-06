VIOLÊNCIA

Dois suspeitos por assassinar idoso durante assalto no Caminho de Areia são mortos pela polícia

Crime aconteceu em março, em loja Americanas; terceiro suspeito é procurado

Publicado em 7 de junho de 2024 às 12:31

Loja Americanas onde aconteceu o crime Crédito: Gilberto Barbosa/CORREIO

Dois homens apontados como suspeitos pela morte do idoso José Salvador Calixto Almeida, de 70 anos, durante um assalto a uma loja Americanas no Caminho de Areia, em março desse ano, foram mortos pela polícia nesta sexta-feira (7), durante uma operação na Fazenda Grande do Retiro.

Segundo a polícia, os dois foram localizados por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos em endereços na Fazenda Grande, e resistiram quando seriam presos, trocando tiros com os policiais. A ação era para cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão contra os dois, expedidos pela 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador.

Feridos, os dois suspeitos ainda foram socorridos ao Hospital Ernesto Simões Filho, mas tiveram as mortes confirmadas. Um policial foi baleado de raspão na cabeça durante a ação, mas passa bem.

Com os suspeitos, foram apreendidos dois revólveres calibre 38, um com cada um deles, com munições disparadas.

Os policiais cumpriram três mandados de busca e apreensão em Salvador em endereços ligados aos investigados. Ainda há um terceiro envolvido no crime, que está sendo procurado.

Relembre

Segundo a Polícia Civil, três homens assaltavam o estabelecimento comercial na Avenida Caminho de Areia, na manhã do dia 22 de março, quando a vítima entrou em luta corporal com um dos assaltantes. O homem - identificado como José Salvador Calixto Almeida - foi atingido com um tiro na cabeça. A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) investiga o latrocínio.

Já testemunhas do crime contaram que o idoso estava saindo da loja quando foi abordado, mas ele tinha deficiência auditiva e não ouviu os assaltantes.

Segundo comerciantes da região, a unidade sofre constantemente com assaltos e, em média, é assaltada uma vez por mês. O idoso foi comprar chocolate e já estava na saída com as caixas na mão. Ele chegou a ser socorrido por um vizinho até uma unidade de saúde da região, mas não resistiu aos ferimentos.

As testemunhas contam que os criminosos invadiram a loja e levaram todos clientes e funcionários para o fundo da unidade. O homicídio aconteceu quando o grupo estava saindo do local. Ao todo, eram seis assaltantes em três motos, alguns ficaram do lado de fora da loja e os outros, dentro. Depois eles teriam fugido em direção ao Largo de Roma.