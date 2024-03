QUADRILHA

Idoso morto na loja Americanas usava aparelho auditivo e não ouviu assaltantes

O idoso de 70 anos que foi morto a tiros durante um assalto na frente de uma loja Americanas , em Salvador, usava aparelho auditivo por conta de uma deficiência e não ouviu a abordagem dos assaltantes. É o que contam as testemunhas do crime. O caso aconteceu na Av. Caminho de Areia, na manhã desta sexta-feira (22). A vítima foi identificada como José Salvador Calixto Almeida.

Os depoimentos ainda dão conta de que o homicídio aconteceu depois que o homem já tinha saído da loja, após comprar chocolates. Ele já estava com as caixas nas mãos quando os criminosos o abordaram. Anteriormente ele ainda tinha passado em uma farmácia para comprar remédios de dor.

As testemunhas contam que, depois do homicídio, os criminosos invadiram a loja e levaram todos clientes e funcionários para o fundo da unidade. Ao todo, eram seis assaltantes em três motos, alguns ficaram do lado de fora da loja e os outros, dentro. Depois eles teriam fugido em direção ao Largo de Roma. A Polícia Militar informou que as buscas pelos autores estão sendo realizadas, mas até o momento ninguém foi preso.

A loja não tinha equipe de segurança e agora está fechada temporariamente. Em nota, a Americanas se pronunciou lamentando o caso. "A companhia informa que está contribuindo com as autoridades para a elucidação do caso e prisão dos criminosos [... e] reforça que vem investindo em segurança com tecnologias de monitoramento e prevenção, e também acredita no trabalho das autoridades para reduzir a violência na região", declarou.