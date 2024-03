SALVADOR

Idoso é baleado e morre em assalto na Americanas do Caminho de Areia

Polícia procura suspeitos; unidade está fechada temporariamente

Esther Morais

Publicado em 22 de março de 2024 às 11:46

Loja está fechada Crédito: Gilberto Barbosa

Um idoso de 70 anos foi morto a tiros durante um assalto na loja Americanas, na Av. Caminho de Areia, em Salvador, na manhã desta sexta-feira (22).

Segundo a Polícia Civil, três homens assaltavam o estabelecimento comercial, quando a vítima entrou em luta corporal com um dos assaltantes. O homem - identificado como José Salvador Calixto Almeida - foi atingido com um tiro na cabeça. A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) investiga o latrocínio.

Já testemunhas do crime contaram que o idoso estava saindo da loja quando foi abordado, mas ele tinha deficiência auditiva e não ouviu os assaltantes.

Segundo comerciantes da região, a unidade sofre constantemente com assaltos e, em média, é assaltada uma vez por mês. O idoso foi comprar chocolate e já estava na saída com as caixas na mão. Ele chegou a ser socorrido por um vizinho até uma unidade de saúde da região, mas não resistiu aos ferimentos.

As testemunhas contam que, depois do homicídio, os criminosos invadiram a loja e levaram todos clientes e funcionários para o fundo da unidade. Ao todo, eram seis assaltantes em três motos, alguns ficaram do lado de fora da loja e os outros, dentro. Depois eles teriam fugido em direção ao Largo de Roma. A Polícia Militar informou que as buscas pelos autores estão sendo realizadas, mas até o momento ninguém foi preso.

A loja não tinha equipe de segurança e agora está fechada temporariamente. Em nota, a Americanas se pronunciou lamentando o caso. "A companhia informa que está contribuindo com as autoridades para a elucidação do caso e prisão dos criminosos [... e] reforça que vem investindo em segurança com tecnologias de monitoramento e prevenção, e também acredita no trabalho das autoridades para reduzir a violência na região", declarou.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda disse que foi acionado, porém ao chegar ao local a vítima já havia sido removida.

Guias periciais foram expedidas e imagens de câmeras de vigilância colaboram com as investigações, que contam com o apoio do Departamento de Investigações Criminais (DEIC).

Em 2024, o Instituto Fogo Cruzado mapeou 4 idosos vítimas de arma de fogo em Salvador e Região Metropolitana: todos morreram.

Idosa baleada no Caminho de Areia

Há duas semanas, uma mulher de 60 anos foi morta após ser baleada enquanto esperava um ônibus na Rua Manuel Barros de Azevedo, no bairro do Caminho de Areia. O crime, segundo informações da Polícia Civil, aconteceu na noite de quinta-feira (7).

A vítima foi identificada como Ana Rita Bispo dos Santos. De acordo com a Polícia Militar, ela chegou a dar entrada em um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Guias periciais e de remoção foram expedidas. Diligências estão sendo realizadas para identificar o autor, também como esclarecer a motivação do crime.