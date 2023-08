Cinco celulares de PMs investigados por envolvimento com extorsão são apreendidos

Cinco aparelhos celulares de policiais militares foram apreendidos durante a ‘Operação Fauda’, deflagrada pela Corregedoria da Polícia Militar (Correg), em parceria com a Força Correicional Especial Integrada (Force) da Corregedoria Geral da Secretaria da Segurança Pública (SSP). A operação tem como principal objetivo apurar a participação dos militares – investigados desde março deste ano – em um grupo criminoso envolvido com o crime de extorsão mediante sequestro. A apreensão ocorreu na manhã desta sexta-feira (11), em Salvador.

Dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos, após buscas realizadas nos locais de trabalho e nas moradias nos bairros de Boca da Mata, Nordeste de Amaralina, Chapada do Rio Vermelho, Vila Laura, Tororó, Estrada Velha do Aeroporto, Sete de Abril, Fazenda Grande III, Mata Escura e Capelinha do São Caetano.