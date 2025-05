FRIO DE DOER O DENTE

Cinco cidades baianas registram temperaturas de até 15º; veja quais

A menos de um mês do Inverno, temperaturas já começam a ficar mais baixas

Perla Ribeiro

Publicado em 30 de maio de 2025 às 10:02

Frio Crédito: Marcelo Camargo / Arquivo Agência Brasil

Se o Inverno é rigoroso, a temperatura mínima que será registrada em Salvador costuma ser, em média, 20 graus. Mas, no interior, a realidade é outra. Nas cidades mais frias, dá para ter a sensação de estar congelando com temperaturas abaixo de 10 graus. A menos de um mês do Inverno, o frio já se adiantou e tem levado o frio no Outono para algumas regiões do interior. Pelo menos cinco cidades baianas registraram temperatura de até 15 graus, de acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Três delas estão no oeste baiano: Luís Eduardo Magalhães (11,9º), Barreiras (12,9º) e Correntina (13,1º), uma na Chapada Diamantina: Lençóis (14,8º), e outra na região centro-norte: Irecê (15º). >

Enquanto na Bahia a temperatura mais baixa foi 11,9 graus, pelo menos 38 cidades brasileiras já registram temperaturas abaixo de 5 graus, de acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). E para esta sexta-feira (30) é esperado até -5 graus. A cidade mais fria é São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, que chegou perto de 0 graus, registrando 0,1º, e nevou. Das quatro cidades que registraram as menores temperaturas do país, todas elas estão no Rio Grande do Sul: Bom Jesus (0.8º), Vacaria (1,8º) e Cambará (2,1º). Em seguida, no ranking nacional, estão três cidades no estado de Santa Catarina: Novo Horizonte (2,3º), Campos Novos (2,8º) e Curitibanos (3,1º).>

A previsão do instituto já indicava o frio intenso desde o início da semana, com avisos para declínio de temperatura e chance de neve nas áreas mais elevadas da Serra Gaúcha e Catarinense. Outros municípios do Rio Grande do Sul, principalmente na área serrana, registraram temperaturas baixas nessa quinta-feira (29). As temperaturas mínimas devem cair ainda mais nesta sexta-feira (30), oscilando entre 1°C e -5°C, o que favorecerá a ocorrência de geada ampla nos estados da Região Sul. A condição de geada, mesmo que localizada e menos intensa, deve abranger, ainda, áreas do Mato Grosso do Sul, de São Paulo, do sul de Goiás, do Triângulo e do sul de Minas Gerais.>

Foi registrada a ocorrência de neve nos municípios de São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, e São Joaquim, em Santa Catarina. O fenômeno ocorreu devido à combinação de uma intensa massa de ar frio de origem polar com a umidade disponível na região, criando as condições ideais para a formação dos flocos de neve. As temperaturas permaneceram abaixo de 2°C nas primeiras horas do dia, com valores chegando a 0°C na estação meteorológica de São José dos Ausentes, às 9h, favorecendo o congelamento da umidade nas nuvens e permitindo que os flocos chegassem ao solo.>