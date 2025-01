URUGUAI

Cinco veículos roubados são apreendidos com falso policial preso em Salvador

Entre os carros está o Audi A3 que ele dirigia e com qual fazia manobras que chamaram atenção da polícia

A Polícia Civil apreendeu cinco veículos roubados com o falso policial penal preso no sábado (11), no bairro do Uruguai. Ele estava em um Audi A3 quando foi parado em uma ação conjunta da Rondesp BTS e da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV). Com ele também foi apreendido um revólver calibre 38.