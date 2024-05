POLÍCIA RODOVIÁRIA

Cinco veículos roubados são encontrados pela polícia na Bahia

Apreensões veiculares ocorreram na BRs 101, 116 e 324

Da Redação

Publicado em 6 de maio de 2024 às 19:04

PRF Crédito: Divulgação/ PRF

Polícia Rodoviária Federal recuperou cinco veículos com restrição de roubo em diferentes ocorrências deste a última sexta-feira (3). As apreensões se estenderam pelo final de semana, no sábado (4) e no domingo (5), nas BRs 101, 116 e 324, nos municípios de Gandu, Itabuna, Eunápolis, Vitória da Conquista e Feira de Santana.

Na sexta-feira , dois veículos foram recuperados, nos municípios de Itabuna e Gandu, ambas localizadas no sul da Bahia. Para um dos automóveis, a equipe identificou adulterações nas placas. Os dados originais do veículo estavam relacionados a uma ocorrência de roubo.

No sábado, uma motocicleta roubada foi localizado em Feira de Santana, no centro norte do estado, durante fiscalização. O condutor informou ter adquirido o veículo abaixo do valor do mercado.

Já durante o domingo, um carro e uma motocicleta foram recuperados em Eunápolis, também no sul da Bahia, e em Vitória da Conquista, no sudoeste, respectivamente. A motocicleta estava sendo transportadas no bagageiro de um ônibus possuindo alterações no emplacamento. Já o carro, além das adulterações, possuía dados originais de uma ocorrência de roubo registrada em janeiro deste ano no estado de Minas Gerais.