Cirurgiã dentista de 28 anos morre em batida entre carros na Bahia

Uma cirurgiã dentista de 28 anos morreu em um acidente na BA-052, em Mundo Novo, na Bahia, na noite da quinta-feira (27). Dois carros bateram de frente na altura do KM 180, deixando ainda mais seis pessoas feridas, incluindo o marido da dentista e o filho de 2 anos.



De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu pouco depois das 18h de ontem. Thaís Cruz Moitinho estava no carro com o marido e o filho quando o veículo bateu de frente contra outra carro. Não há detalhes sobre o que causou o choque.