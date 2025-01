OPERAÇÃO

Clonazepam e mais: medicamentos tarja preta são apreendidos pela polícia em Salvador

Remédios controlados eram vendidos sem receita e sem a autorização da Anvisa em farmácias

A ação tem como objetivo fiscalizar as farmácias e conta com a participação da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-Ba). “O intuito é vistoriar esses estabelecimentos comerciais, identificando a existência de irregularidades que possam interferir na saúde física e psicológica da população. É imprescindível que as farmácias comercializem seus medicamentos, conforme as normas do Código de Defesa do Consumidor”, destacou o superintendente do Procon, Tiago Venâncio.

Integram a Operação ‘Farmácia Legal’, pela Polícia Civil, equipes do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco); do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom); da Delegacia do Consumidor (Decon); do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC); do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc); e do Departamento de Polícia Técnica da Bahia (DPT-BA). Os Conselhos Regional de Farmácia (CRF): e o Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado da Bahia (CORE); além de técnicos da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz_BA); do Procon-Ba; e da Anvisa.