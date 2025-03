CRIME

Cobrador de van é encontrado morto com marcas de tiros em Amélia Rodrigues

Corpo de Matheus Queiroz Pereira foi localizado em uma área de matagal

O desparecimento de Matheus Queiroz Pereira, 27 anos, que era conhecido pelo apelido de ‘Foca’, acabou em tragédia no município de Amélia Rodrigues. O corpo da vítima, que trabalhava como cobrador de van, foi localizado em uma área de pasto na Estrada da Mata Velha com marcas similares a disparos de arma de fogo na terça-feira (25).>

De acordo com informações da Polícia Civil da Bahia (PC), Foca estava desaparecido desde o último domingo (23). O cobrador teria saído de casa no último domingo (23) para assistir ao clássico Ba-Vi pela final do Campeonato Baiano de 2025. Após a saída, no entanto, ninguém teve mais notícias dele. >