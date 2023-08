Coco Bambu vai abrir nova unidade em Salvador; saiba onde

O Coco Bambu vai inaugurar um novo complexo gastronômico em Salvador. De acordo com informações obtidas pelo Alô Alô Bahia, a segunda unidade do grupo na capital baiana será instalada no Shopping Paralela, no Piso L2. Essa será a primeira unidade do grupo num shopping center e deve ser inaugurada já no começo de 2024.



Fundado em Fortaleza, no Ceará, e existente há 34 anos, o Coco Bambu tem, hoje, 75 lojas espalhadas por 18 estados brasileiros. Isso faz do grupo a maior rede de restaurantes especializada em frutos do mar. Salvador foi a primeira cidade, fora do Ceará, a receber uma unidade do Coco Bambu, em 2005, portanto há 18 anos. O enorme restaurante fica na Av. Prof. Magalhães Neto, na Pituba.