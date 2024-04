TEMPO

Codesal registra 216 ocorrências em 12h por conta da chuva

Nas primeiras 12h desta quarta-feira (10), a Defesa Civil de Salvador (Codesal) registrou 216 ocorrências por conta da chuva. Mesmo com o tempo menos chuvoso em relação aos últimos dias, a capital baiana registrou 63 deslizamentos de terra, 41 ameaças de desabamento e 28 ameaças de deslizamento de encosta. Nesse mesmo período 51 imóveis alagados foram vistoriados pelo órgão municipal.

Sete árvores ameaçaram cair durante a madrugada e pela manhã, quatro muros tombaram, duas pistas romperam e houve cinco casos de desabamento parcial. A previsão do Centro de Monitoramento de Alerta da Defesa Civil (Cemadec) é de que o tempo permanecerá igual até a sexta-feira (12).

Serão dias de céu nublado a parcialmente nublado com chances de até 60% de chuvas fracas a moderadas. Há risco de alagamento e deslizamentos de terra. Salvador tem 14 sirenes de alerta de desastres, que são acionadas quando a volume de chuvas supera os 150 mm em 72 horas, o que ocorreu na segunda-feira (8).

Os bairros mais atingidos, nesta quarta-feira, foram Cabula, Barbalho, Pernambués, Pituba e Brotas. Quem estiver em risco por conta da chuva deve entrar em contato com a Codesal através do 199, as equipes estão de plantão 24h.