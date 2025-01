SALVADOR

Coelba vai notificar operadoras de telefonia após incêndio em Pau da Lima

Rua Direta do bairro amanheceu sem energia depois de fiação entrar em chamas

A Neoenergia Coelba vai notificar operadoras de telefonia e internet com fiações instaladas na Rua Direta, no bairro de Pau da Lima, em Salvador. Nesta sexta-feira (3), a via amanheceu com fios espalhados no chão após uma sobrecarga gerar um incêndio e queimar os fios que percorrem a região. Por conta da ocorrência, moradores começaram o dia sem energia, internet e telefone.