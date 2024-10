DESENVOLVIMENTO

Colóquio debaterá os desafios do desenvolvimento da economia baiana

Evento da AGGEB acontecerá na próxima quinta-feira (10)

Publicado em 7 de outubro de 2024 às 16:19

O colóquio Economia Baiana - Enigma acontecerá na próxima quinta-feira (10), às 13h30, no Auditório da Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos (Seplan), no Centro Administrativo da Bahia. O evento trará conversas sobre os principais desafios da economia na Bahia com especialistas em políticas públicas e gestão governamental (EPPGG).

O projeto é realizado pela Diretoria de Estudos e Pesquisas da Associação dos Gestores Governamentais do Estado da Bahia (AGGEB), e terá Gustavo Pessoti como palestrante principal. Além de EPPGG, Gustavo já foi presidente do Conselho Regional de Economia, e discutirá a economia baiana no projeto.

A palestra de Pessoti tem como tema “Informações que preocupam e provocam – Matriz Econômica e Modelo de Desenvolvimento Baianos”, e tratará do cenário econômico atual do estado. Além disso, o EPPGG contrastará a realidade com o modelo de desenvolvimento proposto, juntamente com a matriz econômica decorrente dele.

Serão palestrantes também Reinaldo Sampaio e Edgar Porto, comentando sobre o modelo de desenvolvimento que ainda segue em curso no estado. Reinaldo falará das causas históricas do fenômeno, enquanto a palestra de Edgar tem como tema “Mostrando consequências – Pobreza, Modelo de Desenvolvimento e Matriz Econômica Baiana e suas relações”.

Ao final das palestras, será destinado um tempo para perguntas do público, além de contribuições trazidas pelos participantes. O encerramento do evento ficará por conta de Thiago Xavier, presidente da AGGEB.

Para a idealizadora do evento, Valéria Peruna, o projeto é uma provocação melhor do que os comuns debates virtuais. “O formato de Colóquio parece ser o mais adequado dada a natureza do evento voltado aos colegas EPPGG, inicialmente, que ambiciona uma provocação mais qualificada que as discussões em grupos virtuais repletas de opiniões próprias sem bases em informação de qualidade”, opinou.