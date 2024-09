NOVIDADE

Colunista do CORREIO dá curso sobre escrita com uso de Inteligência Artificial

Aulas on-line acontecerão sempre às quintas; confira

Da Redação

Publicado em 27 de setembro de 2024 às 14:36

Curso de coestrica com Crédito: Divulgação

Um curso com uma introdução aprofundada à coescrita usando inteligência artificial será ministrado por André Stangl, colunista do CORREIO. As aulas, que serão on-line, vão abordar fundamentos teóricos e práticas contemporâneas da interação entre IA e literatura.

As aulas serão sempre às quintas, das 19h15 às 21h15, de 17 de outubro a 5 de dezembro. O curso custa seis prestações de R$ 130.

Durante o curso, serão abordadas obras de autores que questionam e expandem o conceito de autoria e criatividade na era digital, diz Stangl, incluindo Roland Barthes, com suas reflexões sobre a morte do autor e a transformação da autoria; Vilém Flusser, discutindo a crise da escrita e as mudanças tecnológicas na comunicação; Marshall McLuhan, explorando a influência das tecnologias nos meios de comunicação; Pierre Lévy, abordando a inteligência coletiva e a web semântica; Henry Jenkins, que analisa a cultura participativa nas narrativas digitais; e outros.

Também acontecerão sessões práticas, em que os participantes vão poder personalizar GPTs para diferentes aplicações, adaptando os modelos de IA a suas necessidades específicas de escrita.

"Escrever nunca foi um processo natural; desde sua invenção, a escrita tem sido um artifício em constante transformação. Hoje, estamos diante de um momento histórico, onde coescrever com inteligências artificiais se torna possível. Embora essa prática envolva riscos, o pior cenário seria deixar essa oportunidade apenas nas mãos de quem não acredita na construção de um mundo melhor. Por isso, é fundamental aprender a utilizar as IAs de maneira produtiva, seja no jornalismo, na educação, na ciência, na arte, ou em outras áreas. As mudanças já estão acontecendo, e precisamos estar preparados para integrá-las de forma consciente e ética", afirma Stangl.

SERVIÇO

Data: 17/10 a 5/12/2024 (quintas-feiras)

Horário: Das 19h15 às 21h15

Carga horária: 16 horas

Valor: 6x de R$ 130,00