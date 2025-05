CONSCIENTIZAÇÃO

Campanha sobre descarte de pilhas começa em Salvador; veja locais

Iniciativa é realizada pelo Ministério Público da Bahia em parceria com a Prefeitura de Salvador e a empresa Green Elétron

Começou nesta quarta-feira (15) uma ação de conscientização na Estação da Lapa, para estimular a população de Salvador a realizar o descarte correto de pilhas e baterias usadas. A iniciativa é realizada pelo Ministério Público da Bahia em parceria com a Prefeitura de Salvador e a empresa Green Elétron. >

Estão sendo aceitas pilhas comuns, usadas no dia a dia, como as de zinco-manganês, pilhas alcalinas, pilhas recarregáveis e baterias portáteis.>

A campanha visa informar sobre as alternativas sustentáveis de descarte, alinhadas aos princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela durará 15 dias. Já as farmácias e supermercados seguem como pontos permanentes.>

A promotora de Justiça de Meio Ambiente Luiza Amoedo ressaltou a importância da ação. “A intenção do Ministério Público da Bahia é fomentar um aumento da participação da população na destinação correta de pilhas e baterias que não são mais utilizadas, de forma que a gente reduza a poluição do meio ambiente já que os materiais desses objetos levam cerca de 450 anos para se degradar no meio ambiente e além disso liberam metais pesados que poluem nosso solo e oceanos.” destacou.>