ECONOMIA

Com alta na energia e do gás, inflação em Salvador atinge maior nível para fevereiro em nove anos

No acumulado do ano, a RMS já registra alta de 1,76%, acima da média brasileira

A inflação na Região Metropolitana de Salvador (RMS) acelerou significativamente em fevereiro, atingindo 1,38%, o maior patamar para o mês em nove anos, desde 2016 (1,41%). O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo IBGE, mostrou que a alta foi superior à média nacional (1,31%) e colocou Salvador como a 9ª área mais inflacionária entre as 16 pesquisadas.>

No acumulado do ano, a RMS já registra alta de 1,76%, acima da média brasileira (1,47%) e na 4ª posição entre as áreas analisadas. Nos últimos 12 meses, a inflação na região atingiu 5,37%, superando o índice nacional (5,06%) e ficando atrás apenas de Belo Horizonte, São Luís e Brasília.>