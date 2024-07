BAHIA

Com aumento da tarifa de água a partir de agosto, saiba como economizar na conta

Embasa reajustará em 5,8% a conta de água

Da Redação

Publicado em 31 de julho de 2024 às 18:06

Água Crédito: Agência Brasil

Com o novo reajuste de 5,8% nas contas de água, previsto para iniciar nesta quinta-feira (1º), os baianos começam a pensar em formas de economizar. De acordo com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), o valor final da tarifa pode ser reduzido com um conjuto de medidas que incluem a reutilização de água, redução do tempo de banho e a verificação de possíveis vazamentos na casa.

O novo valor, apesar de começar a valer nesta quinta, só será cobrado nas faturas de vencimento em setembro. Para os imóveis residenciais na faixa de até seis mil litros de consumo, o valor da água passa dos atuais R$ 38,92 para R$ 41,18 por mês, uma diferença de R$ 2,26. A medida não afeta os consumidores com Tarifa Social. Para o mesmo consumo mínimo, o morador continuará custando apenas R$14,97 por mês, o equivalente a 50 centavos por dia.

Redução do tempo de banho: uma sugestão da própria Embasa é diminuir o tempo no chuveiro. Estimativas apontam que em 10 minutos aberto, o chuveiro gasta, em média, 140 litros de água.

Uso consciente da torneira: lavar as mãos ou a louça pode ser um momento de economia no final do mês. Abrindo a torneira apenas do momento do enxague, o consumidor consegue reduzir custos. A recomendação da Embasa é que em algumas atividades, como a escovação de dentes, seja utilizada apenas a quantidade de um copo d'água.

Frequência de lavagens de roupa: outro método de economia pode ser a redução do uso da máquina de lavar. Ao juntar uma quantidade maior de roupas para lavar de uma vez só, o consumidor usará menos água no processo de lavagem, já que serão realizadas menos lavagens.

Reutilização da água: sabe a água que a máquina de lavar utilizou e descartou? Ela pode ser fonte de economia com um novo uso ao ser utilizada na lavagem de calçadas e pátios, sapatos, tapetes e panos de chão. A água do banho de crianças pequenas, por sua vez, pode ser usada como descarga do vaso sanitário.