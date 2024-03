PREVISÃO DO TEMPO

Com chuvas, calorão deve diminuir em Salvador nos próximos dias

O calorão deve diminuir em Salvador esta semana. A previsão é de que com o aumento das chuvas, as temperaturas fiquem mais amenas, segundo a Defesa Civil.

As temperaturas mais baixas devem continuar ao longo deste mês e até a primeira quinzena de abril. De acordo com o Inmet, as temperaturas devem variar entre 23ºC e 33ºC, ao longo desta semana. Há possibilidade de chuvas e trovoadas isoladas.