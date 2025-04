RELIGIÃO

Com cruz original na Bahia, primeira missa católica no Brasil completa 525 anos

Cerimônia em Santa Cruz Cabrália vai marcar a data

Neste sábado (26), as comemorações pelos 525 anos da primeira missa celebrada no Brasil chegam ao fim na Bahia. A cruz original do rito religioso, realizado em 26 de abril de 1500 na região da Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabrália, segue em peregrinação. A jornada começou em Portugal, em 12 de abril, na cidade de Braga, onde a cruz está guardada. >

A cruz passou por Salvador na sexta , chegou em Porto Seguro na manhã deste sábado e seguiu para Santa Cruz Cabrália, onde será realizada a celebração do Jubileu Eucarístico em comemoração aos 525 anos da Primeira Missa no Brasil. A peregrinação que começou em Portugal, no dia 15 de abril, fez sua primeira parada em São Paulo e, após percorrer mais de 10 municípios, culmina nesta data histórica na Bahia.>

A celebração religiosa teve reforço de segurança. O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) Móvel da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom) foi instalado na Praça do Cruzeiro, em Coroa Vermelha, para garantir a tranquilidade do evento. Além disso, cinco câmeras do Sistema de Reconhecimento Facial estão sendo utilizadas para identificar possíveis procurados da Justiça no local. O major PM Luiz Henrique, coordenador do CICC, destacou a importância dessas medidas, ressaltando que, devido ao peso histórico da comemoração, é fundamental assegurar que todos os presentes possam participar com segurança e tranquilidade. "É uma comemoração que tem muito peso histórico e com isso queremos garantir que todos possam curtir da melhor forma possível", afirmou o oficial.>