SOLIDARIEDADE

Com desfile de fantasia e prêmios, CÃOminhada acontece no Farol da Barra neste domingo (30)

Na tarde deste domingo (30), tutores de pets poderão levar seus amiguinhos para passear no Farol da Barra e ainda concorrer a prêmios em dinheiro. É o que propõe a CÃOminhada, evento que acontece pela primeira vez na cidade e inclui atividades, atrações surpresa e até concurso de fantasias dos pets.

Os três animais que desfilarem com as fantasias mais criativas na CÃOminhada ganharão prêmios em dinheiro. O primeiro lugar levará 3 mil reais, o segundo lugar ficará com 1,8 mil e o terceiro colocado ganhará mil reais.