Com dose a R$ 428, nova vacina contra dengue está disponível em Salvador

Nova vacina contra dengue . Crédito: Divulgação

A nova vacina contra a dengue, a Qdenga, está disponível em pelo menos três cidades da Bahia, Salvador, Lauro de Freitas e Barreiras, através da Sabin Dianóstico e Saúde. O esquema vacinal prevê duas doses em um intervalo de dois meses e o combo custa R$ 836. Ainda não há definição do Ministério da Saúde se haverá aplicação do novo imunizante pelo SUS.



A vacina é produzida pelo laboratório Takeda e é licenciada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Ela protege contra os quatro tipos de vírus causadores da doença e tem eficácia maior do que a atual vacina do mercado.

A Qdenga foi produzida a partir do tupo 2, vírus mais grave da doença, mas protege contra os quatro vírus que causam a doença: DENV1, DENV2, DENV3 e DENV4. Os tipos 1,2 e 4 são os com mais incidência no Brasil - o tipo 3 não causa epidemias no país há 15 anos.

“Como existem quatro sorotipos de vírus da dengue, quando a pessoa é contaminada, fica imune (protegido) àquele tipo específico, por exemplo o DENV1. Mas pode contrair novamente a doença pelos outros tipos do vírus. A nova vacina mostrou-se eficaz na proteção contra todos os sorotipos”, explica a consultora de Imunização do Sabin Diagnóstico e Saúde, a médica infectologista Ana Rosa dos Santos.

A vacina é indicada para pessoas de 4 a 60 anos e previne cerca de 80% dos casos gerais da doença, cerca de 15% a mais de eficácia que as anteriores. Pessoas que já tiveram a doença podem se vacinar. O imunizante anterior disponível no país era indicado somente para quem já tinha contraído algum sorotipo da doença, o que reduzia o público alvo.

A Qdenga está disponível nas unidades físicas de vacinas do Sabin nos bairros do Itaigara, Graça e Alphaville, em Salvador; em Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas; e na cidade de Barreiras. O imunizante também está disponível no atendimento móvel. O agendamento pode ser feito no site https://www.sabin.com.br/agendamentos. Uma dose custa R$ 428, mas é possível comprar o compo com as duas doses por R$ 836.