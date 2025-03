LOCAL TURÍSTICO

Com letreiro, Mercado Modelo faz homenagem aos 40 anos do Axé Music

Peça foi doada por shopping de Salvador

Um novo ponto de atração para turistas e baianos foi instalado no Mercado Modelo: uma estrutura gigante com a palavra "Axé", celebrando os 40 anos do Axé Music. A peça, que mede 4,20 metros de altura e 8,48 metros de comprimento, foi doada pelo Shopping Paralela e integrou o cenário da 4ª edição do projeto "Viva o Verão Paralela".>