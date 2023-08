Com mordidas de tubarão, baleia encalha em praia na Bahia e morre

Crédito: Divulgação

Uma baleia morreu nesta terça-feira (1º), após encalhar em uma praia na Ilha de Formiga, no baixo sul da Bahia. O animal estava com mordidas de tubarão-charuto quando foi encontrada no interior da Baía de Camamu, o que levou os veterinários a acreditarem que ela já tinha problemas de saúde.



Segundo Milton Marcondes, veterinário do Projeto Baleia Jubarte, a baleia encalhou em um local onde, normalmente, as baleias não costumam entrar. Ela morreu antes de a maré subir.

"Se a maré tivesse subido, ela teria aguentado mais tempo, poderíamos ter feito um resgate com a maré cheia. Não deu tempo. Ela encalhou de manhã cedo, a população encontrou, e antes da maré subir, ela morreu provavelmente porque o peso dela comprimindo o corpo no chão dificulta a respiração", explicou.

O Projeto ainda deve avaliar se o corpo precisará ser retirado do local. Será o caso se a baleia estiver em um local que apresente risco para a saúde dos locais, devido à decomposição. Nesse caso, a retirada precisa ser acordada com a prefeitura local. "Se estiver em um local que não cause impacto, o caminho é deixar o animal preso e a decomposição acontece naturalmente. Se a remoção precisar ser feita, é melhor nas próximas 24 horas. Estamos conversando ainda sobre o que deve ser feito".

Ainda na manhã desta segunda (1º), em Salvador, um filhote de baleia jubarte foi encontrado encalhado na praia de Itapuã.

O encalhe é o oitavo no ano na Bahia, estado em que há uma maior quantidade do fenômeno, empatado com o Espírito Santo, devido à proximidade com o Banco dos Abrolhos, habitát dos animais. Segundo Marcondes, a quantidade é normal para a temporada.

"Até agora, são 31 no Brasil, oito no Brasil e oito no Espírito Santo. Estamos esperando um aumento dos encalhes nesse mês de agosto, quando acontece a maior quantidade deles devido ao pico da temporada, ou seja, tem a maior quantidade delas no Brasil. Elas estão chegando em junho, julho, ficam agosto, e setembro, outubro, começam a ir embora", esclareceu.