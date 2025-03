ENCOSTA

Com nova contenção em Mata Escura, Salvador chega a 550 áreas de risco protegidas

Investimento foi de R$ 6 milhões na Rua Direta Éden do Vale

A capital baiana alcançou a marca de 550 áreas de risco protegidas após a entrega de uma nova contenção na Rua Direta Éden do Vale, em Mata Escura. A intervenção foi inaugurada pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) nesta quinta-feira (6) e garantiu mais segurança aos moradores da região. Com investimento de R$ 6 milhões, a estrutura reforça o compromisso da Prefeitura nas ações preventivas em localidades vulneráveis aos efeitos das chuvas. >

Eles acrescentou que os investimentos também englobam uso de tecnologia. Hoje, o município conta com um sistema inteligente que mapeou todas as encostas da cidade, trazendo classificação por risco e definindo qual o tipo de obra necessária, custos e número de famílias impactadas.>

O subsecretário da Seinfra, Francisco Torreão, ressaltou o impacto da intervenção. “Essa contenção é mais do que uma obra de engenharia, mais do que uma obra de infraestrutura. É um investimento para salvar vidas. Quando chovia antigamente nessa região de Mata Escura, as águas traziam risco aos moradores por conta das erosões que ocorriam. Agora, com a drenagem e a proteção feitas, eles podem dormir sossegados, sem o medo de uma tragédia”, afirmou.>