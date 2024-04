FEIRA LITERÁRIA

Com ‘Pré-Bienal do Livro’, 'Flicafé' será realizado nesse fim de semana

Com o objetivo de incentivar a leitura e democratizar o acesso aos livros, a 8ª edição do 'Flicafé, Movimento Literário' será realizada na próxima sexta-feira (19) e sábado (20), no Shopping Itaigara. A programação tem como destaque a realização da “Pré-Bienal do Livro” que contará lançamento de livros, sarau com microfone aberto, apresentações musicais, entre outros. O evento será realizado no segundo piso do centro comercial. A entrada é gratuita.