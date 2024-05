TRÂNSITO NÃO FOI AFETADO

Com risco de tombar, casarão é interditado na Avenida Sete

Um casarão que fica na Avenida Sete de Setembro, em Salvador, foi interditado pela Defesa Civil (Codesal) por conta do risco de acidente. O imóvel está vazio, com a fachada deteriorada e entre os vãos onde antes ficavam portas e janelas é possível ver o interior oco. O prédio fica ao lado de outro que também está abandonado. A calçada foi bloqueada, mas o trânsito não foi afetado.

O diretor geral da Defesa Civil, Sosthenes Macedo, explicou que o imóvel foi tombado devido ao risco de desabar. "Estivemos no casarão da avenida sete, o casarão está com risco com tombamento porque tem vegetação, já encaminhamos para a Seman e a Coelba para fazer a poda", disse.