OPORTUNIDADE

Com salários de R$ 19 mil, Marinha abre vagas para médicos em Salvador

Inscrições custam R$ 140

Elaine Sanoli

Publicado em 19 de novembro de 2024 às 15:16

Hospital Naval de Salvador Crédito: Divulgação

A Marinha do Brasil abriu, nesta terça-feira (19), inscrições para preencher quatro vagas de médicos para a prestação de Serviço Militar Voluntário, como Oficial temporário da Reserva de 3ª Classe da Marinha (RM3), para 2025. As candidaturas podem ser feitas até o dia 2 de dezembro, por meio do site da Marinha. O valor da taxa de inscrição é de R$ 140.

As vagas são para as especialidades Oncologia, Geriatria, Anestesiologia e Cirurgia Vascular. Durante o processo, os candidatos realizarão um exame escrito e objetivo de Língua Portuguesa, além da prova de títulos, teste de aptidão física, inspeção de saúde e verificação documental e de dados biográficos.

"Os voluntários aprovados e classificados em todas as etapas do processo seletivo serão matriculados, como Guarda-Marinha, no Estágio de Serviço e Adaptação, que terá a duração de trinta dias e será realizado na cidade de Salvador (BA). Ao lograrem a aprovação no Estágio, serão designados para o Hospital Naval de Salvador e promovidos ao posto de Capitão de Corveta, com vencimentos brutos a partir de R$ 19.000,00, aproximadamente", explica a instituição.

Para se inscrever, o candidato deve atender aos seguinte critérios: ter mais de 18 anos e menos de 63 anos de idade até 26 de maio de 2025 (data da incorporação); possuir reconhecida competência técnico-profissional ou notória cultura científica - conforme as exigências prevista no Aviso de Convocação. Não há distinção de gênero para as vagas.