100% VOCÊ

Com show, Bell Marques reúne 4 mil pessoas para corrida em Salvador

Artista se apresentou com os filhos no evento

Com uma disposição invejável, Bell Marques foi inspiração para cerca de 4 mil pessoas que participaram da corrida 100% Você, promovida pela empresa do artista. A corrida teve percursos de 5km e 10km, com saída do Maho Beach Club, em Patamares. >