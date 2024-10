CAMAÇARI

No desvio do pedágio: criminosos usam submetralhadoras para assaltar motoristas na Estrada das Cascalheiras

As ocorrências são diárias na via deserta e cercada por vegetação

Quem trafega na Estrada das Cascalheiras, em Vila de Abrantes, no município de Camaçari, correm perigo, principalmente no trecho usado para desviar do pedágio da Linha Verde.