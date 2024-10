SEGURANÇA PÚBLICA

Bahia: polícia desvalorizada, empresário no banco dos réus e estrada do medo

Bruno Wendel

Publicado em 14 de outubro de 2024 às 05:00

2º pior salário: 40% dos aprovados desistem da Polícia Civil da Bahia

Nos últimos concursos, de 30 a 40% dos recém-aprovados pediram para sair da Polícia Civil da Bahia. O percentual foi revelado pelo próprio secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, em uma reunião recente com os sindicatos de classe. O motivo? O estado tem o segundo pior salário da categoria, ficando na 26ª posição entre as 27 capitais do país.

Um agente entra com remuneração de R$ 5.958,01. Daqui a 30 anos, receberá R$ 7.887,75, segundo a Confederação Nacional dos Policiais Civis do Brasil. Já no Amazonas, um servidor entra com remuneração de R$ 12.948,78 e, com o tempo, receberá R$ 19.677,12. No último dia 4, sete investigadores e um perito pediram a exoneração. Fontes disseram que eles optaram por outros concursos.

E a evasão traz outro problema. Antes da posse, os aprovados passam quatro meses na academia de polícia, onde o Estado paga o salário dos professores, compra armamentos e fornece bolsa-auxílio. Ou seja, investimento que vai para o ralo. A valorização não é uma escolha e sim uma necessidade para manter a instituição forte e capaz.

Empresário vai a júri popular por empurrar jovem de carro em movimento; vítima está tetraplégica

Depois de 10 anos e cinco meses, a família de Paloma de Souza Ventura, de 41 anos, tem agora a certeza de que a luta foi em vão. Isso porque o empresário Cícero Leandro Silva Barreto vai a júri popular sob a acusação de tentar matar Paloma em maio de 2014, ao empurrá-la do seu carro em movimento na cidade de Amargosa.

Com a queda, a vítima sofreu traumatismo craniano e ficou tetraplégica. O processo tramita na Vara Criminal da comarca da cidade e é bem complexo, porque teve duas reconstituições e diversas perícias e manobras da defesa do acusado para anular depoimentos, inclusive de Paloma.

Respondendo em liberdade, o acusado é influente no município e, para preservar a integridade do conselho de sentença, os advogados de Paloma pediram à Justiça para que o júri aconteça em Salvador.

Perigo na Estrada das Cascalheiras

Quem trafega na Estrada das Cascalheiras, em Vila de Abrantes, no município de Camaçari, corre perigo, principalmente no trecho usado para desviar do pedágio da Linha Verde.

Os assaltos são constantes e, numa ação recente, um carro deu a ré, depois que o motorista testemunhou três homens com submetralhadoras rendendo os ocupantes do carro que vinha na frente.

A via é deserta e cercada por vegetação, o que facilita a ação de criminosos.