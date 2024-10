OPERAÇÃO

Tenente da PM é investigado por morte de catador em Vitória da Conquista

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência do oficial

Um tenente da Polícia Militar é alvo de uma operação que investiga o homicídio de um catador em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Foram cumpridos nesta sexta-feira (11) mandados de busca e apreensão na residência do oficial e na sede da 78ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM). No local, foram apreendidos celular, documentos, arma e munições.