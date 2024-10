SALVADOR

PM desarticula laboratório do tráfico em Pituaçu e apreende explosivo

24 tabletes de maconha, granadas, roupas camufladas e duas prensas com mais de 20 toneladas foram apreendidos pelos policiais militares

A Polícia Militar desmontou um laboratório do tráfico no bairro de Pituaçu, em Salvador, na noite de terça-feira (8). Os policiais militares do Batalhão Gêmeos ainda realizaram apreensão de drogas e grande quantidade de objetos utilizados pelo tráfico na localidade conhecida como Irmã Dulce.