BAHIA

Com voo e programação especial, PM baiana comemora 200 anos de história

A PM também realizou a promoção de 409 policiais militares

Carol Neves

Publicado em 17 de fevereiro de 2025 às 12:23

Voo celebrando a data Crédito: Joá Souza/GOVBA

A Polícia Militar da Bahia (PMBA) celebra 200 anos de história, nesta segunda-feira (17), com uma série de eventos comemorativos. >

No Quartel do Comando Geral (QCG), no Largo dos Aflitos, a data foi marcada por uma série de atos especiais, como o lançamento do livro "200 Anos em Fotos e Fatos" e do Selo Comemorativo dos 200 anos pelos Correios, além da entrega da Medalha Comemorativa a militares e civis que contribuíram para a história da corporação. >

O ato começou com uma demonstração aérea, onde o Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) realizou um voo especial no Mirante dos Aflitos. Dois helicópteros e um avião participaram do Voo em Ala, um patrulhamento aéreo sincronizado, em que as aeronaves se movem em formação, com o avião à frente e os helicópteros atrás, respeitando as distâncias de segurança.>

A PM também realizou a promoção de 409 policiais militares, que foram elevados de sargentos a subtenentes e oficiais, para atuarem na capital, Região Metropolitana de Salvador (RMS) e interior do estado. As promoções ocorreram após a conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS), realizado entre junho e agosto de 2024. O ponto simbólico da cerimônia foi a entrega das luvas aos militares, representando sua ascensão a um novo grau hierárquico. >

A solenidade se encerrou com o primeiro cumprimento oficial, já trajando o novo uniforme, marcando o início da nova fase profissional dos promovidos. O comandante-geral da PMBA, coronel Paulo Coutinho, fez um discurso sobre a importância histórica da corporação, dizendo: “São 200 anos de atuação no estabelecimento e manutenção da segurança pública, e continuaremos firmes na defesa da vida, da segurança e do acolhimento do cidadão. Confiem na Polícia Militar. Estamos aqui para servir e proteger a sociedade.”>