OPORTUNIDADE

Combate das Marcas tem descontos de até R$ 39 mil e pagamento em até 60 meses

Evento gratuito será realizado entre esta sexta-feira (14) e domingo (16), no Centro de Convenções de Salvador

Tharsila Prates

Publicado em 12 de março de 2025 às 19:12

Combate das Marcas será no Centro de Convenções Crédito: Divulgação

A 29ª edição do Combate das Marcas Salvador promete condições imperdíveis para quem deseja adquirir um carro novo. O evento, considerado o maior feirão do setor, ocorrerá entre os dias 14 e 16 de março, no Centro de Convenções de Salvador, no bairro da Boca do Rio. A organização espera comercializar 550 carros novos e atrair mais de 4 mil pessoas nos 3 dias de evento. >

Entre os benefícios, estão taxa zero em planos selecionados; descontos de até R$ 39 mil; bônus na troca do seminovo; revisões gratuitas em determinados pacotes de compra; veículos modelos 2025 com preço de 2024; pagamento facilitado em até 60 meses. >

Para o presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Estado da Bahia (Sincodiv-BA), Raimundo Valeriano, o evento reflete a força do setor automotivo e a demanda do mercado: “O Combate das Marcas se tornou uma referência para quem deseja adquirir o seu veículo. Reunimos as melhores ofertas e garantimos um ambiente seguro e estruturado para que o consumidor faça um excelente negócio”, pontua. >

Leonardo Sahade, organizador do evento, destaca a variedade de ofertas disponíveis: “Nesta edição, traremos condições ainda mais vantajosas para o consumidor. Além dos descontos expressivos, as concessionárias participantes estão oferecendo planos de pagamento facilitados e serviços exclusivos para quem fechar negócio durante o feirão”, ressalta. >

Com 28 edições realizadas em Salvador, o Combate das Marcas já movimentou R$ 1,9 bilhão e contabiliza a venda de mais de 24,1 mil veículos. O evento se consolidou como a principal oportunidade para consumidores que buscam um carro novo com condições diferenciadas. De acordo com o Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Estado da Bahia (Sincodiv-BA), o mercado de veículos novos no Brasil apresentou um crescimento expressivo em 2025, com 341.435 emplacamentos apenas em janeiro, um aumento de 14,15% em relação ao mesmo período de 2024. >

Serviço:>

O quê: 29ª edição do Combate das Marcas Salvador>

Quando: 14, 15 e 16 de março (de sexta a domingo)>

Horário: 9h às 18h (sexta e sábado); 9h às 16h (domingo)>

Local: Centro de Convenções de Salvador, Boca do Rio>