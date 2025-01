SHOWS

Comemoração dos 40 anos da Axé Music invade Terraço do Barra

Confira programação de sexta-feira (24) a domingo (26)

Tharsila Prates

Publicado em 23 de janeiro de 2025 às 20:19

Shows agitam Terraço do Barra até domingo Crédito: Divulgação

Até domingo (26), vários shows agitam o Terraço do shopping Barra, em uma edição dedicada aos 40 anos da Axé Music. Nesta sexta-feira (24), às 17h30, sobe ao palco a banda percussiva Africa Beat, comandada por Diggo de Deus e Sátyra Carvalho, com o som inconfundível da Bahia. No repertório, clássicos baianos embalados pelo som dos tambores.>

A reverência à musicalidade e ancestralidade baiana segue no sábado (25), às 17h30, com o Samba de Pretas, grupo formado por mulheres pretas e multi-instrumentistas, que unem a elegância e a força do samba de mesa, através de canções que celebram as matrizes africanas. O grupo promete muito samba de roda, pagode baiano, samba raiz e releituras da MPB. Fazem parte da formação as percussionistas Dara Aragão, Juli Oliveira, Theo Morena e Jaque Cruz, com a violonista Mel Sacramento, a cavaquinista e bandolinista Zhaylla Gois e a cantora Maria Fernanda Cardoso.>

Já o domingo (26) será dedicado à garotada, com apresentação, às 17h30, do Canela Fina e seu show imperdível de educação musical, com uma sonoridade que conquista todas as idades. Formado por Kamile Levek, Carla Suzart, Diogo Flórez, Gabriel Zunga, Riam Santos, Riane Mascarenhas e Ana Monterry, o Canela Fina é diversão garantida, com um espetáculo colorido que mistura música, teatro e dança.>

O Terraço do Barra segue, até 23 de fevereiro, com uma série de shows e atrações recreativas para toda a família, sempre de quinta-feira a sábado, das 16h às 21h, e aos domingos, das 16h às 20h, no estacionamento G3. O espaço tem parque infantil, área de convivência e espaço pet, e a entrada é gratuita.>

Programação:>

24/01, sexta-feira, às 17h30, Africa Beat>

25/01, sábado, às 17h30, Samba de Pretas>