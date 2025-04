CONFIRA

Comida di Buteco 2025: veja lista com todos participantes em Salvador

Evento gastronômico acontece de 11 de abril a 11 de maio com pratos a R$ 35

O tradicional concurso Comida di Buteco inicia sua nova edição em Salvador e Lauro de Freitas com 60 estabelecimentos participantes. Entre 11 de abril e 11 de maio, clientes e jurados avaliarão os bares em quatro categorias: petisco (70% da nota), atendimento (10%), higiene (10%) e temperatura da bebida (10%). Cada prato concorrente terá preço fixo de R$ 35. >

A competição divide a pontuação igualmente entre votos populares (50%) e avaliação técnica (50%). O vencedor garante vaga na final nacional, onde disputará o título de "Melhor Buteco do Brasil". Segundo a organização, destaques desta edição incluem 27 estabelecimentos comandados por mulheres e petiscos inéditos criados especialmente para o evento. >

Uma das novidades deste ano é o "Desafio de Caipiroska", que premiará a melhor versão do drink preparada com a vodka oficial do evento. Embora o prêmio não tenha sido divulgado, a competição promete movimentar o cenário gastronômico local durante o mês de avaliações.>