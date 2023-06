Compadre Washington é internado após passar mal em cima do Trio do É O Tchan

O cantor Compadre Washington, vocalista da banda É O Tchan, teve de ser internado as pressas na noite desta segunda-feira (26), após passar mal em cima do trio durante o arrastão dos ambulantes, na cidade de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador.



O artista sentiu uma dor muito forte na região abdominal durante a apresentação. Ele parou de cantar, e o show foi concluído pelo companheiro Beto Jamaica.



Compadre foi levado para o Hospital Municipal Albino Leitão, em São Sebastião do Passé. Após os primeiros atendimentos, o vocalista do Tchan foi transferido para o Hospital Marte Dei, em Salvador, onde segue internado nesta terça-feira (27).