INTEGRANTES DE FACÇÃO

Companheira e enteada de líder do tráfico em Salvador são alvo de mandados

Uma organização criminosa que lavava por mês até R$ 3 milhões do tráfico de drogas foi alvo, nesta terça-feira (9), em Salvador, da operação 'Lideranças'. Pela manhã foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços residenciais de duas pessoas apontadas como integrantes da facção, nos bairros de Massaranduba e Boa Vista do Lobato, em Salvador.

Trata-se da companheira e da enteada do líder do tráfico na região, segundo o Ministério Público da Bahia (MP-BA). Elas são investigadas por receberem pelo menos R$ 1,5 milhão em dezenas de contas bancárias, entre os anos de 2016 e 2021. A Justiça determinou o bloqueio de bens em R$ 6 milhões, número correspondente ao valor identificado até agora em contas correntes de passagem utilizadas para lavagem de capitais.

Nas residências, foram apreendidas células de identidade e de certificados de registro de veículo (CRV) em branco, além de talões de cheque e cartões de crédito. Segundo o órgão, a dupla atuava como operadora dos negócios ilícitos, que envolviam empresas de fachada de transporte de produtos de vestuário, pelas quais se distribuíam as drogas e era lavado o dinheiro oriundo do tráfico de entorpecentes.

A operação é realizada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), com apoio da Polícia Militar.

No último sábado (6) e na segunda (8), líderes da mesma organização foram alvos de ações em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, com participação de equipes do Gaeco e da Rondesp RMS, e em unidade prisional no município cearense de Itatinga. Foram cumpridos contra eles mandados de prisão preventiva.

Segundo as investigações, a organização é responsável por comandar o tráfico de drogas nas regiões de Santa Luzia e do Complexo de São Caetano, em Salvador, além de disputar com outra facção criminosa o comando do comércio de entorpecentes nos bairros de Boa Vista de São Caetano, Capelinha, Barroquinha, Sussuarana e localidades do Borel, na Boca do Rio, e Locovi. Os mandados foram expedidos pela Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da Comarca de Salvador.