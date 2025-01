VOLTA ÀS AULAS

Comprar caderno pela internet garante economia de até 28%

Item escolar foi o que mais encareceu em Salvador e Região Metropolitana em dezembro

Millena Marques

Publicado em 7 de janeiro de 2025 às 02:30

Site garantem economia na hora das compras de material escolar Crédito: Shutterstock

O caderno foi o item escolar que mais encareceu em dezembro. Com acréscimo de 4%, o produto (de 20 matérias) é encontrado a partir de R$49,90 em Salvador e Região Metropolitana, segundo levantamento feito no aplicativo Preço da Hora no dia 3 de janeiro. Os pais, no entanto, podem economizar até 28% se optarem pela comprar do produto online.

No aplicativo Preço da Hora, ferramenta do governo do Estado que permite consulta de valores de diversos itens, o caderno de 20 matérias pode ser encontrado entre R$ 49,90 e R$ 50. O de 10 matérias varia entre R$ 20 e R$ 65,06. Já na internet, os produtos são vendidos 28% mais barato.

Na Amazon, o caderno de 10 matérias está disponível a partir de R$ 16,50, com 160 folhas, o que configura uma economia de 20% se comparado com o item mais barato encontrado no Preço da Hora. Já o item de 20 matérias, com 320 folhas, é encontrado por R$ 42,50 - 28% mais barato. O CORREIO fez um levantamento dos dois tipos de caderno no Preço da Hora e nas principais plataformas de compra online. Confira:

Preço da Hora (lojas físicas)

MARIO VARIEDADES, São Caetano, Salvador

CADERNO 10 MATÉRIAS 160 FOLHAS

R$ 20,00

CARACOL ARTE E CULTURA, São Cristóvão, Salvador

CADERNO 10 MATÉRIAS



R$ 21,00

MEGA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA, Comércio, Salvador

CADERNO SMART UNIVERSITARIO 10 MATERIAS ENJOY DAC

R$ 65,06

UPLAST E CIA, Cosme de Farias, Salvador

CADERNO FENIX 20 MATERIAS

R$ 49,90

CADERNO UNIVERSITARIO CARS 20 MATERIAS 320 FOLHAS, Salvador

R$ 50,00

Amazon

Caderno Tilibra, 10 matérias, 160 folhas

R$16,50

Caderno Tilibra, 20 matérias, 320 folhas

R$42,50

Mercado Livre

Caderno Tilibra, 10 matérias, 160 folhas

R$ 18,98

Caderno Univ. Capa Dura 280 Folhas 20 Mat. Essenciale Preto

R$ 39,90

Shopee

Caderno Universitário Capa Dura 10 Matérias My Collection Masculino C/160 Folhas - Credeal

R$ 21

CADERNO 20 MATERIAS MASCULINO 400 FOLHAS KBOM SAO DOMINGOS