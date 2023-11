Concerto do Neojiba reúne mais de 300 crianças e jovens no Parque do Queimado

Estudantes de diferentes coros cantaram no concerto. Crédito: Paula Froes

Na vida de Beatriz Leal, de 12 anos, a música tem um papel central. Parte do programa social Neojiba por metade de sua vida, a adolescente diz que chega a ser difícil descrever as emoções que sente ao subir num palco. “Sempre é muito bom cantar, principalmente em grupo. É muito emocionante, a gente coloca tudo que está sentindo ali na música”, diz.



A apresentação mais recente de Beatriz foi nesta quarta-feira (15), no Grande Concerto do Festival Encanta. O espetáculo reuniu mais de 300 crianças e jovens dos núcleos Neojiba no Parque do Queimado, sede do programa, onde performaram músicas como The Lion Sleeps Tonight, Pau Pereira e Ave Verum. O concerto contou com a participação de artistas como a maestra Mara Campos.

Segundo Eduardo Torres, diretor musical do Neojiba, a sensação de ver os jovens cantando no coral é de satisfação. “O festival vem para propagar essa que é uma das coisas mais essenciais do ensino e da educação musical, que é o canto. A gente está muito contente de poder trazer os pais para assistir e se sentir orgulhosos ao ver os filhos apresentando de maneira tão bonita”, afirma.

Orgulho era a expressão constante nos rostos da platéia. Manuela da Silva, professora de 45 anos, é um exemplo. Seu filho mais velho, de 12 anos, canta no Neojiba há três anos. Ainda assim, para a mãe, cada apresentação é como se fosse a primeira: com muita emoção.

“É gratificante ver meu filho ali. Esse é um projeto que faz com que as crianças tenham possibilidade de ter outras vivências, então eu me sinto privilegiada de ter um filho participando. Toda apresentação eu fico emocionada”, conta, já de olhos marejados.

Para Eliedson Grizostom, integrante do projeto desde 2019 e instrutor desde setembro deste ano, o frio na barriga está sempre presente antes das apresentações, mas o resultado faz valer. No Grande Espetáculo desta quarta, ele ficou responsável pelo coral que cantou a música The Lion Sleeps Tonight.

“Quando a gente se junta, se concentra, traz aquela energia que a gente cultiva em sala de aula e executa o trabalho, acontece uma coisa mágica. Nós confiamos no trabalho das crianças e elas confiam no nosso trabalho”, conta.

Joanes Matos, de 15 anos, está há menos de um ano no coral. “É muito gratificante participar de um projeto tão legal, porque, de fato, o Neojiba abre portas. E cantar é o que me faz feliz, então foi o pulo do gato estar aqui”, diz. No concerto desta quarta-feira, ela apresentou duas músicas com o coro infanto-juvenil.

Já Yuri Nery, de 25 anos, faz parte do programa há uma década. Membro do coro juvenil e instrutor no projeto, diz ter entendido seu lugar na música ao começar a ensinar aos mais novos. “É incrível, porque eu percebo que é o futuro do nosso país. Porque eu um dia participei disso, eu fui uma criança aqui no Neojiba e hoje estou vivendo o meu futuro. Eles um dia vão olhar para trás e vão pensar 'foi o professor Yuri que me ensinou'”, afirma.