Concessionárias mantêm descontos após fim de programa do governo

Revendedoras querem manter o mercado aquecido com promoções e descontos. Crédito: Arisson Marinho/Correio

A sonhada aquisição do carro próprio pode se tornar uma realidade para uma parcela de soteropolitanos. Isso porque, quase dois meses após o fim do programa de subsídios federais de automóveis, concessionárias mantêm descontos de até R$ 8 mil para a compra de carros em Salvador. As opções vão de veículos mais populares, como os modelos Mobi e Kwid, da Fiat e Renault, respectivamente, até o Fastback, também da fabricante italiana.



Na Cresauto Bonocô, os descontos de R$ 5 mil estão sendo aplicados aos modelos Mobi e Cronos. O carro mais popular sai no valor de R$ 65 mil, enquanto o segundo sai por R$ 79.900. A gerente de vendas da unidade Maria Izabel Barros explicou a manutenção desse bônus: com o intuito de aproveitar o fluxo de loja, a montadora dá os descontos, que vão ser aplicados de acordo com a realidade de cada concessionária.

A ideia é manter o fluxo de vendas alto. De acordo com Maria Izabel Barros, o programa influenciou diretamente as vendas no mês junho, quando foi registrado um aumento de 50% das negociações. Nos meses que antecederam o programa, a média era de 150 veículos vendidos na Cresauto. Durante o período em que a medida vigorou, 300 automóveis foram comercializados. No mês de julho, a previsão é de que 250 vendas sejam registradas.

Na Fiori Fiat da Paralela, os modelos Strada Endurance, com cabine plus, e Fiorino Endurance estão com desconto de R$ 4 mil. O primeiro pode ser adquirido no valor de R$ 95.990, enquanto o segundo está custando R$ 107.990.

Promoções

De acordo com o gerente de vendas da unidade da Paralela Francisco Sarno, os modelos ainda apresentam o desconto porque foram faturados antes do dia 28 de junho, portanto, foram destinados com a verba do governo. "Como esses carros estão no nosso estoque com o incentivo, vamos poder vender horando a condição do governo", explicou Francisco.

Apesar das vendas na Fiori Fiat da Paralela atingirem um aumento de 57% em comparação aos primeiros meses de 2023, o gerente apontou um problema no tempo de emprego da medida. "Foi muito rápido, deveria ter perdurado mais, para que todos pudessem adquirir os produtos populares ao longo de alguns meses".

Programa federal

No início de junho, o vice-presidente e ministro da Indústria Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciaram as medidas de barateamento de veículos novos. Inicialmente, o prazo previsto para programa era de quatro meses, mas, após a liberação da medida, o valor do recurso – R$ 800 milhões – foi consumido de forma precoce, como explicou o educador financeiro Raphael Carneiro.

"Foram consumidos R$ 650 milhões nesse único mês, só que R$ 150 milhões foram locados para pagar impostos e subsídios. O programa acabou antes do prazo pela demanda, pelo alto número de veículo comercializado nesse período", disse Raphael Carneiro.

O maior desconto em concessionárias de Salvador foi apresentado pela Eurovia Renault Paralela. Um dos modelos mais baratos do Brasil, o Kwid está sendo vendido a partir de R$ 61.690, R$ 8 mil a menos do valor tabelado. A manutenção do preço reduzido também está relacionada com o estoque faturado durante o programa, de acordo com uma vendedora.

Também na Paralela, a Eurovia Nissan só apresenta um único carro com desconto, o modelo Kicks Active, que está no valor de R$ 111.990, R$ 3 mil a menos do que o valor de tabela.

Confira a lista de carros com descontos:

Eurovia Renault Iguatemi:

Carro com R$ 8 mil de desconto

Kwid: a partir de 61.690

Cresauto Bonocô

Carros com R$ 5 mil de desconto

Mobi (verificar versão): R$ 65.000

(verificar versão): R$ 65.000 Cronos (verificar versão): R$ 79.900



Fiori Fiat Paralela:

Carros com R$ 4 mil de desconto

Strada Endurance Cab. Plus: R$ 95. 990



Fiorino Endurance: R$ 107.990



Eurovia Nissan Paralela:

Carro com desconto de R$ 3 mil

Kicks Active: R$ 111.990

A Central de Vendas da Volkswagen informou que os descontos do programa de subsídios federais foram aplicados aos modelos T-Cross e Polo. No entanto, nenhuma concessionária soteropolitana possui unidades disponíveis.

As concessionárias Peugeot Danton e Terra Forte Magalhães Neto também informaram que os modelos faturados no programa do governo federal não estão mais disponíveis. A primeira vendeu 80 carros do modelo 208, com desconto de aproximadamente R$ 7 mil, enquanto a segunda vendeu todas as unidades do modelo Yaris, que recebeu um desconto de R$ 3 mil durante a medida.

Impactos poderiam ser maiores com permanência de programa

A queda provocada pela redução dos impostos nos veículos novos também gera um impacto nas revendedoras de carros usados, que ficaram mais caros durante a pandemia da Covid-19, como explicou o educador financeiro Raphael Carneiro.

O proprietário da revendedora Pinheiro Veículos Ari Pinheiro Júnior comprova a afirmação do especialista. De acordo com o empresário, foi necessário uma redução nos valores dos usados, por causa do programa. Descontos de R$ 5 mil e R$ 10 mil foram aplicados nos modelos Argo Trekking 2021 e Hilux Flex 2017, respectivamente, para não diminuir o fluxo de vendas. No entanto, com o fim do programa, a procura também foi reduzida.

Apesar das concessionárias registrarem um número maior de vendas durante o programa, o economista Luiz José Pimenta, conselheiro do Conselho Regional de Economia da Bahia (Corecon-BA), não avalia o emprego da medida como um grande benefício para o setor. Isso porque o crédito estipulado para operação foi utilizado em apenas 30 dias.

"O setor precisa ser constante. O governo deveria reduzir os impostos de toda a cadeia automotiva. Isso, sim, traria um benefício grande para os consumidores, concessionárias e montadoras", explicou o José Luiz Pimenta.

De acordo com o conselheiro do Corecon, o que aconteceu foi um pequeno crescimento do mês junho em relação a maio, um total de 8%, considerando automóveis e comerciais leves.