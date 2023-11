Concha Acústica recebe show de despedida dos Titãs em Salvador: ‘sabia que seria um showzão’, diz fã

Baianos lotam Concha Acústica para ver os Titãs. Crédito: Ana Lucia Albuquerque/ CORREIO

No que promete ter sido a última apresentação da banda Titãs em Salvador, os músicos subiram no palco da Concha Acústica do Teatro Castro Alves anunciando que o show seria pura "diversão", cantando a música de mesmo nome. O público, que lotou o espaço, respondeu a altura, com o coro: "A vida até parece uma festa" - trecho de abertura da canção.



O show desta terça-feira (28) foi parte da turnê de despedida do grupo: "Titãs Encontro – Pra Dizer Adeus". O que começou em abril deste ano, como uma série de apresentações em celebração aos 40 anos da banda, intitulada apenas "Titãs Encontro", ganhou datas extras por causa do apelo do público - inclusive em Salvador - e foi empacotada com o novo nome.

Se dependesse apenas da vontade da esteticista, Letícia Nery, 41 anos, o projeto que traz a formação clássica da banda - Arnaldo Antunes, Branco Mello, Charles Gavin, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto e Tony Bellotto - jamais se despediria do público.

"Meu pai me apresentou várias bandas, inclusive a deles, mas quando eu comecei a curtir rock and roll na adolescência, sozinha, eu tinha todos os vinis dos Titãs. Fui no show da Fonte Nova no começo do ano e vim de novo, porque lá foi um showzão e eu sabia que aqui também seria um showzão", contou Letícia.

O showzão, na avaliação de Letícia, contou com músicas emblemáticas como “Polícia”, “Estado Violência”, “Televisão”, “Epitáfio”, “Sonífera Ilha”, “Marvin”, “Comida” e “Tô cansado”. A última dessa lista foi cantada por Branco, em um solo.

O artista passou por uma cirurgia em outubro deste ano, para a remoção de um pequeno tumor inicial na borda da língua e fez questão de agradecer pela vida, além de anunciar que está curado. “Estou feliz de estar no palco falando, me divertindo, cantando para vocês e curado”, destacou Branco.

Outro momento marcado por emoção foi a homenagem dos músicos ao guitarrista do grupo, Marcelo Fromer, que faleceu em 2001. A filha do artista, a também cantora, Alice Fromer subiu no palco e cantou algumas canções junto com os Titãs, entre elas, “Toda cor”, composta por Marcelo.

Branco Mello cantando "Tô cansado" no show de despedida da banda. Crédito: Ana Lucia Albuquerque/ CORREIO

A banda foi lançada em 1982 com nove integrantes. A formação clássica só se consolidou em 1985, após a saída de Ciro Pessoa, em 1984, e a substituição de André Jung por Charles Gavin no início de 1985.

Antes da apresentação de despedida em Salvador, os músicos realizaram 10 shows com a turnê Titãs Encontro – Pra Dizer Adeus. Foram duas nos Estados Unidos, uma em Portugal, cinco no Rio de Janeiro, uma em Recife e uma em Natal. Serão realizadas outras 15 por cidades do Brasil até 2024. A última será no dia 23 de março, no festival Lollapalooza, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A apresentação na Concha Acústica está entre as abertas após a turnê ganhar o novo nome, mas Salvador também esteve na lista da primeira fase, com o show ocorrido na Arena Fonte Nova, no dia 27 de maio deste ano. Ao todo, 600 mil pessoas assistiram a primeira fase da turnê.

Entre os baianos, a esticada no número de apresentações é sinal de esperança para a realização de uma terceira etapa. “Não precisa ser em 2024, só precisamos que esteja sempre no horizonte. Os Titãs são eternos e queremos lembrar disso mais vezes, ao vivo, em pessoa, bem presentes”, afirmou o comerciante Júlio Santos, 41 anos, dos quais 20 viveu como fã da banda.