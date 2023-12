Concurso elege a melhor moqueca da Bahia; confira os vencedores

Crédito: Fotos: Mateus Pereira/GOVBA

Os vencedores do 1º Concurso da Moqueca foram divulgados neste sábado (9) na Marina da Penha, no bairro da Ribeira, em Salvador. O chef Danilo Amaral levou o troféu Dendê de Ouro para Santa Cruz de Cabrália. A Moqueca de Peixe do Maroca, do Restaurante Maroca Praia, foi a vencedora do concurso.

“A Bahia só tem a ganhar com esse concurso. Foi muito importante pra mim participar, porque eu defensor da culinária baiana, da cozinha brasileira que, pra mim, é só o início para a gente enaltecer ainda mais a cozinha baiana no mundo”, diz Danilo. Ele participou do concurso com a receita, cuja base culinária ele traz da avó, dona Maria D'Ajuda, conhecida como Maroca, apelido que batiza a moqueca de peixe, guarnecida por arroz, pirão, farofa de dendê com panko e banana da terra.

O segundo e o terceiro lugares ficaram com o Restaurante Cabana do Manoel, com a Moqueca de Polvo com Camarão Pistola, apresentada pelo Chef Aldo Balada, e a Moqueca de Caju, da Chef Katiana Alves, do Restaurante Sabor da Serra, em Lençóis, na Chapada Diamantina.

Os ganhadores do concurso da Melhor Moqueca da Bahia levaram pra casa os troféus Dendê de Ouro, Dendê de Prata e Dendê de Bronze, conferidos aos primeiro, segundo e terceiro lugares, respectivamente, confeccionados pelo artista plástico Marcos Vianna.

A competição, contou com uma etapa seletiva intensa, com a participação de 211 restaurantes das 13 zonas turísticas do estado. Desses, 75 foram selecionados para a fase seguinte, passando por uma votação popular online que recebeu mais de 11 mil votos.

Os irmãos Victor e Sérgio Pessoa, do Restaurante Dois Dois, fundado há 40 anos pela matriarca da família, em Nova Viçosa, concorreram com a moqueca de peixe ao molho de camarão, que traz um ingrediente especial na receita: o biribiri.

Emocionado, Victor fala do sentimento de chegar a essa etapa da competição. “Estamos lá no extremo sul da Bahia, a mil quilômetros da capital, mas usamos o que está na nossa veia, que é o dendê, para fazer a nossa moqueca baiana. A gente trabalha nosso prato com muito amor, isso vem de família. O diferencial dessa moqueca a gente aprendeu com nossa mãe, que é um tempero de família”, conta o chef Victor Passos.

Além da competição gastronômica, a final do concurso ofereceu ao público a oportunidade de apreciar receitas de moquecas tradicionais e exóticas, além de desfrutar do show da banda Filhos de Jorge e da vista para a Baía de Todos-os-Santos. O acesso ao evento foi garantido a partir da doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado à campanha Bahia Sem Fome, desenvolvida pelo Governo do Estado.

Os pratos apresentados nesta final representaram oito cidades baianas, além de Salvador, e foram avaliados pelo júri composto pelos profissionais Nara Amaral (Di Janela); Katia Amaral (Ki Mukeka); Jaqueline Bonfim (SENAC); Odilon Castro (UFBA); Luiza Talento (Unifacs); Dina Rachid e Rita Santos (ABAM).

O evento realizado em parceria entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, seção Bahia (Abrasel), para destacar a riqueza gastronômica da Bahia e fortalecer o turismo gastronômico.

Confira os ganhadores:

1º Lugar: Costa do Descobrimento

Maroca Praia

Moqueca de Peixe do Maroca

Chef Danilo Amaral

Santa Cruz Cabrália

2º Lugar: Costa do Dendê

Cabana do Manoel

Moqueca de Polvo com Camarão Pistola

Chef Aldo Balada

Valença

3º lugar: Chapada Diamantina

Sabor da Serra

Moqueca de Caju

Chef Katiana Alves

Lençóis

Demais participantes da final:

Baía de Todos os Santos

Point do Campo Grande

Moqueca do Point

Chef Pedro dos Santos

Salvador

Costa das Baleias

Restaurante Dois Dois

Moqueca de Peixe ao molho de Camarão

Chef Sergio Pessoa

Nova Viçosa

Vale do São Francisco

Point dos Amigos

Moqueca de Peixes

Chef Jeovana Barbosa

Sento Sé

Costa dos Coqueiros

Sombra da Mangueira

Moqueca Sombra da Mangueira

Chef Meures Mendes

Mata de São João

Costa do Cacau

Mirantes Marina

Maxixada Terra e Mar

Chef Thiara Novaes

Itacaré

Caminhos do Sertão

Casa de Moa

Moqueca do Moa

Chef Taina Almeida